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Эффект неожиданности и взятие с двух сторон: как освобождали село Попов Яр

Под угрозой полного уничтожения войскам ВСУ пришлось отступить из села Попов Яр, несмотря на ожесточенное сопротивление и дорогостоящие боеприпасы.
Марина Крижановская Валентин Матвиенко 2025-07-19 23:25:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские штурмовики применили военную хитрость при взятии села Попов Яр в Донецкой Народной Республике. Сработал эффект неожиданности и помогло понимание логики противника. Боевики ВСУ думали, что наши войска зайдут в населенный пункт по дороге, но бойцы ВС РФ обхитрили их, и зашли с поля.

Этот эффект внезапности помог всего лишь за сутки освободить Попов Яр. Командир штурмовой роты Сергей Колесников сообщил, что населенный пункт зачистили, теперь они движутся дальше, на Новополтавку, а там небольшой лес. Также им открывается путь на Русин Яр.

Идти совсем непросто. Военные говорят, что противник в агонии, и не жалеет снарядов, даже дорогостоящих импортных. Так, при штурме Попова Яра над нашими бойцами постоянно кружили по несколько беспилотников, среди них были большие гексакоптеры «Баба-яга». Раньше их выпускали только ночью, теперь они летают и днем.

Но несмотря на ожесточенное сопротивление противника, штурмовики группировки войск «Центр» смогли укрепиться с южной окраины Попова Яра и начали обходить село с двух сторон, вынуждая того отступить под угрозой полного окружения. А в освобожденном населенном пункте уже укрепились наши бойцы и налаживают подвоз провизии.

О взятии его под контроль стало известно 17 июля. По данным Минобороны РФ, село освободили подразделения группировки войск «Центр».

#Минобороны РФ #ВС РФ #освобождение #ВСУ #военная хитрость #попов яр
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