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Появились кадры последствий серии землетрясений на Камчатке

По данным главы Усть-Камчатского муниципального округа Бондаренко, в регионе присутствует угроза цунами, необходимость в эвакуации населения нет.
Глеб Владовский 2025-07-20 12:33:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры последствий мощных землетрясений на Камчатке. Корреспондент «Звезды» запечатлел последствия подземных толчков.

На видеозаписи можно увидеть, как в одном из торговых центров Петропавловск-Камчатского с полок упали товары. Информация о пострадавших не поступала.

По словам главы Усть-Камчатского муниципального округа Олега Бондаренко, в регионе объявлен режим повышенной готовности, присутствует угроза цунами. Несмотря на это, необходимости проводить эвакуацию жителей прибрежных восточного побережья Камчатки нет.

Ранее сообщалось о серии землетрясений в районе Камчатки. По данным МЧС России, магнитуда самых сильных подземных толчков в регионе составляла 7,6.

#Камчатка #землетрясение #Последствия #наш эксклюзив #подземные толчки
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