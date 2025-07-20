Появились кадры последствий серии землетрясений на Камчатке

Появились кадры последствий мощных землетрясений на Камчатке. Корреспондент «Звезды» запечатлел последствия подземных толчков.

На видеозаписи можно увидеть, как в одном из торговых центров Петропавловск-Камчатского с полок упали товары. Информация о пострадавших не поступала.

По словам главы Усть-Камчатского муниципального округа Олега Бондаренко, в регионе объявлен режим повышенной готовности, присутствует угроза цунами. Несмотря на это, необходимости проводить эвакуацию жителей прибрежных восточного побережья Камчатки нет.

Ранее сообщалось о серии землетрясений в районе Камчатки. По данным МЧС России, магнитуда самых сильных подземных толчков в регионе составляла 7,6.