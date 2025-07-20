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Серия землетрясений произошла у берегов Камчатки

Самые сильнейшие толчки магнитудой 7,6 зафиксировали в 115 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.
Глеб Владовский 2025-07-20 11:13:48
© Фото: Pogiba Alexandra news.ru Globallookpress © Видео: Alpengoldmy, Telegram

Серия землетрясений произошла в районе Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на филиал геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, магнитуда одних из первых подземных толчков составляла семь баллов. Их эпицентр находился в 167 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа в Тихом океане..

«По инструментальным данным, сейсмособытие ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского до пяти баллов», - говорится в заявлении ведомства.

Эпицентр второго землетрясения магнитудой 7,6 находился уже в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился на острове Шикотан, а очаг на глубине 56 километров.

#Камчатка #землетрясение #Тихий океан #Петропавловск-Камчатский #подземные толчки
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