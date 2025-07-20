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В Ростовской области задержаны 132 пассажирских поезда

37 составов уже прибыли в конечные пункты.
Глеб Владовский 2025-07-20 12:02:49
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress

В Ростовской области 132 поезда задержаны в связи с происшествием на станции Лихая. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью. 37 поездов уже прибыли в конечные пункты», - говорится в заявлении компании.

Уточняется, что 37 составов, которые были ранее задержаны, уже прибыли в конечные пункты. Кроме того, на станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной дороги задействован дополнительный персонал, проводится раздача воды.

Ранее сообщалось о частичном возобновлении движения поездов на электротяге. Движение на перегоне Лихая - Замчалово открыто по двум путям.

Напомним, 19 июля осколки сбитого над Ростовской областью беспилотника ВСУ повредили контактную сеть на этом участке железнодорожных путей. В результате были задержаны 50 поездов.

#Ростовская область #ржд #поезда #железнодорожные пути #задержка поездов
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