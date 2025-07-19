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В Ростовской области частично возобновлено движение электропоездов

Движение на перегоне Лихая - Замчалово открыто по двум путям. Восстановительные работы продолжаются.
Глеб Владовский 2025-07-19 09:43:38
© Фото: Aleksey Smyshlyaev Global Look Press

В Ростовской области возобновилось движение поездов на электротяге. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«В 09:19 на станции Лихая Ростовской области подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово открыто на электротяге по двум путям. Задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам», - говорится в заявлении компании.

В РЖД подчеркнули, что принимаются все необходимые меры по минимизации времени задержки движения составов. Кроме того, восстановительные работы на пострадавшем участке продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержали свыше 50 поездов дальнего следования. Железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети, пострадавшей при падении обломков беспилотников.

#Ростовская область #ржд #возобновление работы #движение поездов #электропоезд
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