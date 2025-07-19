В Ростовской области частично возобновлено движение электропоездов

В Ростовской области возобновилось движение поездов на электротяге. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«В 09:19 на станции Лихая Ростовской области подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово открыто на электротяге по двум путям. Задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам», - говорится в заявлении компании.

В РЖД подчеркнули, что принимаются все необходимые меры по минимизации времени задержки движения составов. Кроме того, восстановительные работы на пострадавшем участке продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержали свыше 50 поездов дальнего следования. Железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети, пострадавшей при падении обломков беспилотников.