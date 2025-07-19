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Несколько домов загорелись в Ростовской области после падения БПЛА

Один человек ранен, ему оказывают помощь медики.
Дима Иванов 2025-07-19 01:36:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Несколько частных домов загорелись в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области после падения обломков БПЛА. На место выехали экстренные службы. По предварительной информации, ранен один человек, он доставлен в больницу. Об этом сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Каменском районе без электричества остались пять населенных пунктов, где проживает около 2 тысяч человек. Это произошло из-за отключения высоковольтной линии после возгорания трансформатора, отметил врио губернатора.

В ростовском Донецке возник ландшафтный пожар, добавил Слюсарь.

Кроме того, из-за отключения электричества остановлен поезд Адлер-Москва. Состав отводят на безопасное расстояние.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 87 украинских БПЛА над регионами России, включая восемь - над Ростовской областью. 

#в стране и мире #пожар #Ростовская область #Юрий Слюсарь #Каменск-Шахтинский #украинский бпла
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