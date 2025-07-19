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Трамп заявил, что Ереван и Баку близки к подписанию мирного соглашения

Американский лидер назвал происходящие изменения в отношении двух республик Южного Кавказа «чудом».
Марина Крижановская 2025-07-19 05:15:05
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Globallookpress

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может быть подписано уже скоро, заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон «сотворил чудо», они прозвучали во время ужина с сенаторами.

«Армения, Азербайджан - мы сотворили там чудо. Мирное соглашение уже близко к цели», - сообщил Трамп перед американскими журналистами.

Напомним, ситуация между соседствующими закавказскими республиками обострилась еще в 1990-х годах с началом боевых действий. Конфликт перерос в войну осенью 2020 года, по окончании которой Баку отошла значительная территория Нагорного Карабаха, а в регионе разместились российские миротворцы.

К концу осени 2023 года миротворческий контингент покинул эту зону, а Баку и Ереван начали мирные переговоры. В апреле 2024-го президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял госсекретарю США Энтони Блинкену о начале демаркации границ с Арменией.

#в стране и мире #Армения #сша #Дональд Трамп #Азербайджан #Кавказ #мирный договор #Заключение мира
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