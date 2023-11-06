Российские миротворцы завершили ротацию в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы завершили ротацию личного состава и отправили в Россию для проведения планового ремонта вооружение и военную технику.

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Российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабахского экономического района (КЭР) Азербайджана. Они непрерывно взаимодействуют с официальным Баку для обеспечения безопасности и соблюдения гуманитарного права в отношении мирных жителей. Об этом сообщило Минобороны РФ в информационном бюллетене.

Российский миротворческий контингент (РМК) отметил, что не зафиксировал нарушений режима прекращения огня. Также сообщается о сворачивании одного из наблюдательных постов в Шушинском районе.

«Всего с 19 сентября свернуто 10 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов. Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта», - указали в МО РФ.

Российские миротворцы, представители Азербайджана и КЭР продолжают работу по восстановлению подачи электроэнергии в населенные пункты.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что точка в конфликте между Азербайджаном и Арменией не поставлена. По его мнению, еще актуален комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Говоря о РМК, дипломат отметил, что российский миротворческий контингент сыграл огромную роль в урегулировании вооруженного конфликта.