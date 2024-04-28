Главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры о мире в Алматы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и государственный секретарь США Энтони Блинкен 28 апреля провели телефонный разговор о делимитации границы Азербайджана и Армении. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Разговор произошел по инициативе Штатов, госсекретарь отметил, что США поддерживают мирную повестку и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Алиев подчеркнул важность того, что после делимитации границы страны начали процесс демаркации. Он заявил, что для продолжения переговоров по мирному договору на основе предложения Казахстана, главы МИД Азербайджана и Армении в ближайшее время проведут встречу в Алматы.

Президент дополнил, что Азербайджан благоприятствует созданию на Южном Кавказе региональной модели сотрудничества и интеграции региона без любых разделительных линий.

Ранее Алиев провел переговоры с Владимиром Путиным, рассмотрев ключевые вопросы развития российско-азербайджанских отношений.