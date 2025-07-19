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Президент Сирии объявил о немедленном прекращении огня в Эс-Сувейде

Перемирие объявлено на время переходного периода.
Константин Денисов 2025-07-19 18:59:58
© Фото: Hannes P Albert, dpa, Globallookpress

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о прекращении огня в провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщила пресс-служба сирийского лидера.

«Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась страна, стремясь сберечь жизни сирийцев, сохранить территориальную целостность Сирии и безопасность ее народа президент объявляет о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня», - говорится в сообщении.

Также он добавил, что Сирия перебросила в регион сил безопасности страны, а само решение отвечает гуманитарным соображениям, поскольку местному населению требуется различная помощь.

Ранее стало известно о том, что аш-Шараа и израильский премьер Биньямин Нетаньяху договорились о временном прекращении огня при участии Вашингтона.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук, профессор НИУ ВШЭ Николай Сухов в беседе со «Звездой» предупредил, что боевые действия могли закончиться для Сирии потерей части территории.

#в стране и мире #сирия #сша #Израиль #Биньямин Нетаньяху #Ахмед аш-Шараа
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