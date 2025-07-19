Президент Сирии объявил о немедленном прекращении огня в Эс-Сувейде

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о прекращении огня в провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщила пресс-служба сирийского лидера.

«Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась страна, стремясь сберечь жизни сирийцев, сохранить территориальную целостность Сирии и безопасность ее народа президент объявляет о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня», - говорится в сообщении.

Также он добавил, что Сирия перебросила в регион сил безопасности страны, а само решение отвечает гуманитарным соображениям, поскольку местному населению требуется различная помощь.

Ранее стало известно о том, что аш-Шараа и израильский премьер Биньямин Нетаньяху договорились о временном прекращении огня при участии Вашингтона.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук, профессор НИУ ВШЭ Николай Сухов в беседе со «Звездой» предупредил, что боевые действия могли закончиться для Сирии потерей части территории.