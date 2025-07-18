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Востоковед допустил, что под контроль Израиля перейдет часть Сирии

В самой Сирии проживает относительно немного друзов, порядка 700 тысяч. В соседнем Израиле их около 140 тысяч, где они имеют определенное влияние.
Константин Коковешников Марина Крижановская 2025-07-18 23:23:20
© Фото: Ammar Safarjalani, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Нынешние боестолкновения на юге Сирийской Арабской Республики при участии Израиля могут обернуться для Дамаска потерей территорий. Такое мнение в эфире «Звезды» высказал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук, профессор НИУ ВШЭ Николай Сухов.

«Этот конфликт будет разжигаться и дальше. И под предлогом защиты друзов так или иначе эта территория, юг Сирии, скорее всего, отойдет под контроль Израиля. В какой это форме будет, я не знаю», - рассказал собеседник телеканала.

Напомним, Израиль на двое суток разрешил доступ официальным сирийским силам безопасности в населенную друзами провинцию Эс-Сувейда на юго-западе САР. До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) их обстреляли, заставив выйти за границы региона.

Практически сразу в этом регионе начались стычки между различными живущими там кланами. Также против друззской общины объединились бедуинские племена, лояльные Дамаску. Объявив о всеобщей мобилизации, они дали клятву избавить Сувейду от друзов.

Во время нахождения у власти президента Башара Асада друзы получили автономию. Но все изменилось после событий ноября 2024 года и прихода к власти Ахмеда Аш-Шараа. Он гарантировал друзам право самостоятельно обеспечивать безопасность в обмен на назначение в провинции губернатора - представителя новых властей. Однако вскоре на главной трассе, соединяющей север и юг Сирии, участились убийства и грабежи. Племена бедуинов в последние годы из-за засухи, а до этого из-за ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая группировка) все глубже смещались к югу, затем обострились и давние религиозные претензии к друзам.

Напомним, 16 июля израильские ВВС ударили по окрестностям президентского дворца в Дамаске. Затем радио ЦАХАЛ сообщило, что вооруженные силы готовы перебросить две дивизии на Голанские высоты, где ожидаются бои. Обстановка обострилась после того, как сирийские войска развернулись в южных провинциях, населенных друзами, в Израиле заявили об ущемлении прав тех на занимаемых территориях.

* ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сирия #Ближний Восток #Израиль #наш эксклюзив #друзы #Потеря территории
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