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Израиль и Сирия договорились о прекращении огня

Спецпредставитель Трампа по Сирии Том Баррак заявил, что перемирия удалось достигнуть при посредничестве США.
Дима Иванов 2025-07-19 01:56:39
© Фото: Gil Cohen Magen, XinHua, Globallookpress

Премьер-министр Израиля Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке США договорились о прекращении огня. Об этом сообщил в X спецпредставитель президента США по Сирии Том Баррак.

По его словам, Турция, Иордания и соседние страны поддержали это решение, пишет aif.ru.

Баррак призвал сирийские этнические меньшинства - друзов и бедуинов - сложить оружие и построить «новую, единую сирийскую идентичность» в мире с соседями.

Ранее 16 июля Израиль ударил по зданию сирийского генштаба и по окрестностям президентского дворца в Дамаске. В ЦАХАЛ объяснили атаку действиями сирийского правительства против друзов. Кроме того, в последние дни произошли столкновения между друзами и арабами-бедуинами.

#сирия #сша #Израиль #перемирие #бедуины #друзы
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