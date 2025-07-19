Израиль и Сирия договорились о прекращении огня

Премьер-министр Израиля Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке США договорились о прекращении огня. Об этом сообщил в X спецпредставитель президента США по Сирии Том Баррак.

По его словам, Турция, Иордания и соседние страны поддержали это решение, пишет aif.ru.

Баррак призвал сирийские этнические меньшинства - друзов и бедуинов - сложить оружие и построить «новую, единую сирийскую идентичность» в мире с соседями.

Ранее 16 июля Израиль ударил по зданию сирийского генштаба и по окрестностям президентского дворца в Дамаске. В ЦАХАЛ объяснили атаку действиями сирийского правительства против друзов. Кроме того, в последние дни произошли столкновения между друзами и арабами-бедуинами.