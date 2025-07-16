ВВС Израиля ударили по окрестностям президентского дворца в Дамаске

ВВС Израиля нанесли авиаудар по окрестностям президентского дворца в Дамаске. Об этом сообщает 360.ru.

На кадрах, которые публикуют соцсети, над местом попадания бомб виден густой столб дыма. Сведений о погибших и пострадавших пока нет.

Кроме того, радио ЦАХАЛ сообщило о том, что ВС Израиля готовы перебросить две дивизии на Голанские высоты, где ожидаются бои.

Напомним, что эскалация конфликта между Израилем и Сирией произошла в связи с тем, что сирийские войска развернули свои позиции в южных провинция, где проживают друзы. Власти Израиля заявили об ущемлении прав друзов на занимаемых территориях.