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ВВС Израиля ударили по окрестностям президентского дворца в Дамаске

Ситуация в Сирии становится все более напряженной.
Константин Денисов 2025-07-16 16:24:20
© Фото: @Recon_surv © Видео: @BigBreakingWire

ВВС Израиля нанесли авиаудар по окрестностям президентского дворца в Дамаске. Об этом сообщает 360.ru.

На кадрах, которые публикуют соцсети, над местом попадания бомб виден густой столб дыма. Сведений о погибших и пострадавших пока нет.

Кроме того, радио ЦАХАЛ сообщило о том, что ВС Израиля готовы перебросить две дивизии на Голанские высоты, где ожидаются бои.

Напомним, что эскалация конфликта между Израилем и Сирией произошла в связи с тем, что сирийские войска развернули свои позиции в южных провинция, где проживают друзы. Власти Израиля заявили об ущемлении прав друзов на занимаемых территориях.

#в стране и мире #сирия #Израиль #друзы
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