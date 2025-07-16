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Момент удара ЦАХАЛ по генштабу в Дамаске попал в прямой эфир местного ТВ

В ЦАХАЛ заявили, что продолжают следить «за действиями против мирного населения друзов на юге Сирии» и атакуют данный район, будучи готовыми к «различным сценариям развития событий».
Игнат Далакян 2025-07-16 15:56:47
© Фото: Syria TV (Fadaat Media) © Видео: Syria TV (Fadaat Media)

Израильская армия нанесла авиаудар по зданию генерального штаба сирийской армии в Дамаске. Атака произошла в прямом эфире местного телеканала Syria TV (Fadaat Media).

На кадрах виден сильный взрыв и столб дыма. За день это уже не первый удар по генштабу.

В ЦАХАЛ заявили, что войска продолжают следить «за действиями против мирного населения друзов на юге Сирии» и атакуют данный район, «готовясь к различным сценариям развития событий».

До этого глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил «болезненными ударами» по Дамаску, если сирийские силы не прекратят атаковать друзов.

Ранее эксперт РСМД Кирилл Семенов объяснил, зачем Израиль стремится защитить друзов на территории Сирии. По словам специалиста, Израиль пытается позиционировать себя как защитника всех меньшинств в регионе.

#авиаудар #Дамаск #ЦАХАЛ
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