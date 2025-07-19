США рассматривают возможность силового смещения президента Украины Владимира Зеленского с последующей передачей власти бывшему главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в Вашингтоне, пишет Life.

По информации источников, Залужный, который в настоящее время занимает пост посла Украины в Лондоне, рассматривается как наиболее вероятный преемник Зеленского. Ожидается, что смена власти может произойти в ближайшие месяцы.

Источники Херша указывают, что Зеленский включен в список лиц, подлежащих возможному изгнанию, если президент США Дональд Трамп примет соответствующее решение. В случае отказа Зеленского добровольно покинуть пост, его могут отстранить силой.

Херш также отметил, что в Вашингтоне существуют разногласия по этому вопросу. Некоторые американские политики выступают за то, чтобы Украина самостоятельно решала свои внутренние вопросы без вмешательства ЦРУ, в то время как другие проявляют нетерпение, требуя более решительных действий. По словам источников, процесс может занять более 50 дней.

Кроме того, сообщается, что Трамп до сих пор раздражен поведением Зеленского во время его визита в Вашингтон прошлой зимой, когда украинский лидер появился в Белом доме в своей привычной военной форме, что Трамп саркастично назвал «пижамой».

Признаки возможных изменений в украинском руководстве уже заметны: Зеленский недавно уволил или перевел на другие должности трех высокопоставленных чиновников, что, по мнению источников, может свидетельствовать о его осознании надвигающихся перемен, обратил внимание Херш.

Ранее Верховная рада утвердила Юлию Свириденко на должность нового премьер-министра Украины, ее кандидатуру представил Зеленский. Как объяснил «Звезде» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, она является своим человеком в окружении Зеленского, а также работала на главу офиса украинского лидера Андрея Ермака. Таким образом Зеленский стремится приблизить к себе лояльных людей.