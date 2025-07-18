Экс-депутат Рады назвал причины перестановок в офисе Зеленского

Перестановка кадров в правительстве Украины может иметь характер подготовки к предстоящим президентским выборам. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Если брать всю эту команду, то это просто перестановка слагаемых, которые сумму не меняют. Ну и отвлечь внимание населения. Вот все уже два-три дня обсуждают кадры изменения», - добавил политик.

Он также привел в качестве примера назначенную на пост премьер-министра Украины Юлию Свириденко. По словам Олейника, она является своим человеком в окружении Зеленского, а также работала на главу офиса украинского лидера Андрея Ермака.

Экс-депутат рассказал, что сам Ермак, из-за того что у него отсутствует официальная должность, делал все через Свириденко. Более того, он летал вместе с ней, чтобы избежать коррупции. За это у нее появилось прозвище «стюардесса».

Напомним, 17 июля Свириденко утвердили на должность премьер-министра Украины. Ее кандидатуру поддержали 262 депутата, 22 высказались против, еще 26 воздержались.