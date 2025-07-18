МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-депутат Рады назвал причины перестановок в офисе Зеленского

По мнению собеседника «Звезды», украинский лидер стремится приблизить к себе более лояльных ему людей и отвлечь внимание населения страны.
Глеб Владовский 2025-07-18 13:42:02
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Перестановка кадров в правительстве Украины может иметь характер подготовки к предстоящим президентским выборам. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Если брать всю эту команду, то это просто перестановка слагаемых, которые сумму не меняют. Ну и отвлечь внимание населения. Вот все уже два-три дня обсуждают кадры изменения», - добавил политик.

Он также привел в качестве примера назначенную на пост премьер-министра Украины Юлию Свириденко. По словам Олейника, она является своим человеком в окружении Зеленского, а также работала на главу офиса украинского лидера Андрея Ермака.

Экс-депутат рассказал, что сам Ермак, из-за того что у него отсутствует официальная должность, делал все через Свириденко. Более того, он летал вместе с ней, чтобы избежать коррупции. За это у нее появилось прозвище «стюардесса».

Напомним, 17 июля Свириденко утвердили на должность премьер-министра Украины. Ее кандидатуру поддержали 262 депутата, 22 высказались против, еще 26 воздержались.

#Украина #Верховная рада #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #кадровые перестановки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 