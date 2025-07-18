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Президент Колумбии раскритиковал отправку наемников на Украину

Глава государства Густаво Петро заявил, что важно беречь жизни граждан страны.
Глеб Владовский 2025-07-18 07:08:43
© Фото: Sebastian Barros, Keystone Press Agency, Globallookpress

Отправка наемников из Колумбии на Украину является ограблением нации. Такое заявление сделал глава государства Густаво Петро.

«Наемничество - это способ ограбить нацию. Государственные деньги, вложенные в подготовку к обороне Колумбии, идут на смертельные вооруженные конфликты, в которых наш народ принимать участие не желает», - написал он в соцсетях.

Президент страны также призвал беречь жизни граждан Колумбии и госсредства. Он отметил, что на убийствах молодых людей сегодня зарабатывают, в том числе многие владельцы охранных компаний.

Ранее посол России в Боготе Николай Тавдумадзе заявил, что Киев вербует наемников в Колумбии через различные каналы, в числе которых дипмиссии. Таким образом, Украина нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, Петро допустил, что Колумбия должна отказаться от глобального партнерства с НАТО.

#в стране и мире #Колумбия #Наемники #украинский конфликт #Густаво Петро
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