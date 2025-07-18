Отправка наемников из Колумбии на Украину является ограблением нации. Такое заявление сделал глава государства Густаво Петро.

«Наемничество - это способ ограбить нацию. Государственные деньги, вложенные в подготовку к обороне Колумбии, идут на смертельные вооруженные конфликты, в которых наш народ принимать участие не желает», - написал он в соцсетях.

Президент страны также призвал беречь жизни граждан Колумбии и госсредства. Он отметил, что на убийствах молодых людей сегодня зарабатывают, в том числе многие владельцы охранных компаний.

Ранее посол России в Боготе Николай Тавдумадзе заявил, что Киев вербует наемников в Колумбии через различные каналы, в числе которых дипмиссии. Таким образом, Украина нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, Петро допустил, что Колумбия должна отказаться от глобального партнерства с НАТО.