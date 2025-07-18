УПЦ обязали к 18 августа разорвать все отношения с РПЦ

Через месяц, к 18 августа, каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) обязали предоставить доказательства разрыва всяческих отношений с Русской православной церковью Московского патриархата (РПЦ МП).

В частности, от УПЦ требуют предъявить решение высших церковных властей о выходе из структуры РПЦ. Кроме того, необходимо будет принять решение об утрате силы всех положений Устава Русской православной церкви.

Кроме того, от руководства УПЦ ждут, что они документально подтвердят отзыв священнослужителей, монахов, монахинь канонической церкви из состава Священного Синода, Архиерейского и Поместного соборов, Межсоборного присутствия, а также синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ. Соответствующее требование к украинской церковной юрисдикции обозначила Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести (ГСУЭСС), сообщает aif.ru.

Напомним, символично в день независимости Украины 24 августа 2024 года лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о фактическом запрете в стране канонической УПЦ.

Этот закон в Верховной раде приняли практически единогласно, назвав это историческим моментом. Заседание шло без обсуждения, депутаты сразу перешли к голосованию.