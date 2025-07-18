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Эксперт объяснил, какую выгоду преследует Израиль в дестабилизации Сирии

По словам востоковеда Григория Лукьянова, Израиль опасается присутствия террористических группировок на территории Сирии.
Глеб Владовский 2025-07-18 12:45:34
© Фото: Ammar Safarjalani XinHua Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Происходящие в Сирии хаос и дестабилизация выгодны Израилю, поскольку там опасаются появления военно-политической силы, представляющей угрозу ему. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Григорий Лукьянов.

«Израиль заинтересован в том, чтобы на пространстве Сирии сохранялось состояние управляемого хаоса, ситуация осталась дестабилизированной. Таким образом, (чтобы. - Прим. ред.) на территории Сирии не появилась вновь военно-политическая сила, способная реально угрожать безопасности государства Израиля», - уточнил эксперт.

Кроме того, по словам собеседника «Звезды», Израилю нежелательно присутствие террористических группировок, таких как «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которые не дают укрепиться властям в Дамаске и Ирану, выступающему в качестве главного противника.

«Поэтому друзо-арабские противоречия, которые существовали в этом регионе с момента возникновения сирийского государства в его нынешних границах, еще в начале XX века, во время присутствия здесь французского мандата - эти противоречия были и они остаются», - подчеркнул Лукьянов.

Ранее политолог и профессор МГУ Андрей Манойло в беседе со «Звездой» выразил мнение, что друзы могут быть «прикрытием» Израиля для атак по целям в Сирии.

Напомним, 16 июля израильская армия нанесла авиаудар по зданию генерального штаба сирийской армии в Дамаске. Атака произошла в прямом эфире местного телеканала Syria TV. В МИД РФ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сирия #Израиль #наш эксклюзив #выгода #дестабилизация обстановки
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