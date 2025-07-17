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Эксперт: друзы могут быть «прикрытием» Израиля для атак по складам в Сирии

ЦАХАЛ одновременно старается обезопасить себя от потенциальной угрозы.
Константин Денисов 2025-07-17 15:03:35
© Фото: Moawia Atrash, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Политолог и профессор МГУ Андрей Манойло в беседе со «Звездой» рассказал, какими мотивами руководствуется Израиль, защищающий друзов в южных провинциях Сирии.

По его словам, некоторая часть проживающего в регионе населения действительно ждет от Израиля покровительства, поскольку опасается враждебных действий от новых сирийских властей.

«Во-вторых, поддерживая друзов и продвигая эту политику, Израиль может использовать это как политическое прикрытие для уничтожения складов вооружений, техники, боеприпасов, которые ранее принадлежали сирийской арабской армии и которые попали в руки террористов», - сказал Манойло.

По его мнению, у Израиля есть основания полагать, что расположенное в регионе оружие могло быть использовано против него.

Ранее бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в беседе со «Звездой» предупредил о том, что ситуация в Сирии вполне может завершиться гражданской войной.

#сирия #Израиль #наш эксклюзив #друзы
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