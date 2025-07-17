В МИД РФ выразили обеспокоенность эскалацией между Израилем и Сирией

Новый виток насилия в Сирийской Арабской Республике вызывает глубокую обеспокоенность. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Ведомство подчеркнуло, что посягательства на жизнь и безопасность мирных граждан недопустимы. Москва с особой тревогой воспринимает информацию о случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами.

«Эти атаки, которые представляют собой грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения», - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что вчера израильская армия ударила по зданию генерального штаба Вооруженных сил Сирии в Дамаске. В ЦАХАЛ заявили, что войска Израиля следят за действиями против друзов на юге Сирии и готовы реагировать. Затем ВВС Израиля нанесли авиаудар по окрестностям президентского дворца в сирийской столице. После этого в ЦАХАЛ по радио сообщили о готовности израильских сил перебросить две дивизии на Голанские высоты.