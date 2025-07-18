Taz: Запад обеспокоен перестановками в правительстве Украины

Перестановки в правительстве Украины вызвали серьезные подозрения в странах Запада. Об этом сообщила газета Tageszeitung (Taz).

«Перестановки в кабинете министров могут быть логичными... Они также имеют слегка подозрительный оттенок. Несмотря на то что парламент недавно продлил военное положение, действия Зеленского могут быть юридически оспорены в соответствии с действующей конституцией и правовыми рамками. Это больше чем мелочь», - говорится в материале.

Отмечается, что позиции администрации украинского лидера, в руках которой и так сосредоточена большая часть власти, укрепляются. Украинцы, вероятно, обратят на это внимание.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил экс-министра обороны Рустема Умерова на пост секретаря СНБО Украины вместо Александра Литвиненко. До этого Рада одобрила отставку Шмыгаля с поста премьера страны. Кроме того, на пост посла Украины в США назначили министра юстиции Ольгу Стефанишину.