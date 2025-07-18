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Зеленский назначил Умерова на пост секретаря СНБО Украины

Ранее эту должность занимал Александр Литвиненко.
Глеб Владовский 2025-07-18 10:32:52
© Фото: Александр Рюмин, РИА Новости

Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил экс-министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны.

«Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в распоряжении.

Уточняется, что Умеров сменит Александра Литвиненко, который находился на этом посту с марта 2024 года. Зеленский также подписал указ о его отставке.

Ранее предполагалось, что Умерова назначат на пост посла в США. Но эта должность досталась министру юстиции Украины Ольге Стефанишиной. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов назвал очередной пощечиной Вашингтону ее назначение со стороны Киева.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #снбо Украины #Рустем Умеров
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