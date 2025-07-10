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Лавров прибыл в Куала-Лумпур на мероприятия по линии АСЕАН

Ожидаются двухсторонние встречи российского министра с зарубежными коллегами, в том числе не исключен контакт с госсекретарем США Марко Рубио, он также примет участие в мероприятиях АСЕАН.
Лиза Губина 2025-07-10 04:01:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Малайзию с двухдневным визитом для участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. Среди прочего ожидаются совещания на уровне глав внешнеполитических ведомств и заседание в формате Россия-АСЕАН.

По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, также запланированы двусторонние встречи Лаврова с его зарубежными коллегами. В АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.

Ранее сегодня агентство Reuters утверждало, что на полях АСЕАН ожидается встреча главы российского МИД и госсекретаря США Марко Рубио, который также будет присутствовать в Куала-Лумпуре. Однако встреча еще не подтверждена.

#Россия #малайзия #Сергей Лавров #сша #асеан #Куала-Лумпур
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