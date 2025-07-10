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Reuters: Рубио рассчитывает встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

Встреча планируется на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, на котором также ожидается присутствие глав МИД России и Китая, однако она еще не подтверждена.
Лиза Губина 2025-07-10 03:19:21
© Фото: CNP, AdMedia Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио рассчитывает встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, пишет агентство Reuters с ссылкой на представителя Госдепа США.

«Ожидается, что в четверг к ним присоединятся министр иностранных дел Китая Ван И и российский коллега Сергей Лавров, но пока неясно, встретится ли с ними Рубио», - говорится в материале.

Российский министр также прибудет в Куала-Лумпур, где будет находиться с визитом 10-11 июля для участия в мероприятиях АСЕАН. Подробности встречи не раскрываются.

Отмечается, что Рубио впервые посетит Азию в качестве главного дипломата США - после вступления в должность госсекретаря. В ходе поездки он попытается заверить регион в том, что тот является приоритетом для Вашингтона, несмотря на недавние сообщения американского президента Дональда Трампа о намерении ввести пошлины против шести стран-членов АСЕАН.

Речь идет о письмах Трампа, которые тот направил лидерам десятка стран мира, в том числе Южной Кореи, Японии, Малайзии, Лаоса, Мьянмы и других. Ставка варьируется от 20% до 50% в зависимости от страны. Импортная пошлина начнет действовать с августа и распространится на все товары.

#Россия #Сергей Лавров #сша #асеан #Марко Рубио
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