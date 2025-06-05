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Трамп назвал Маска сошедшим с ума

Трамп подчеркнул, что экс-глава DOGE Маск знал об отмене субсидирования его электромобилей несколько месяцев.
Дарина Криц 2025-06-05 22:51:54
© Фото: Francis Chung, Pool, Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал конфликтную ситуацию с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX и бывшим главой Департамента эффективности правительства (DOGE) Илоном Маском. Он сказал, что тот был на исходе и вообще сошел с ума.

Трамп добавил, что бизнесмен знал о его решении отменить субсидирование «больше никому не нужных» электромобилей Tesla. Этим мнением он поделился в своей социальной сети Truth Social.

«Илон был "на исходе". Я попросил его уйти. Я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электромобили, которые больше никому не были нужны. Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать! И он просто сошел с ума!», - написал американский лидер.

В конце мая стало известно, что Илон Маск покидает пост главы DOGE в администрации Трампа. Тогда же говорилось, что в Белом доме его стесняли споры с чиновниками.

Еще ранее, в конце апреля, миллиардер заявлял, что из-за падения прибыли Tesla сократит активность на государственной службе.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #илон маск #Сумасшествие #Доге
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