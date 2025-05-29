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Маск сообщил, что его работа госслужащим подходит к концу

Ранее стало известно о планах Илона Маска сосредоточить все свое внимание на вопросах бизнеса.
Ян Брацкий 2025-05-29 07:14:26
© Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что его запланированный срок на посту специального госслужащего завершается.

«Я хотел бы поблагодарить президента США Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы», - написал Маск в соцсети Х.

Он отметил, что в будущем миссия департамента должна укрепляться, сообщает RT.

Ранее стало известно, что Маск планирует отойти от политики и сосредоточиться на бизнесе. Напомним, он является владельцем корпораций Tesla и SpaceX.

Издание The Washington Post писало о трудностях, которые предприниматель испытывает в политике. Работа возглавляемого им департамента вызвала бурю негативных реакций, поэтому Маск стал опасаться за себя и свою семью, уточняет газета.

#сша #Трамп #илон маск #Бюджет #госслужба
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