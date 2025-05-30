Маск не чувствовал себя свободно в Белом доме из-за споров с чиновниками

Американский бизнесмен Илон Маск поделился своими впечатлениями от работы в администрации президента США Дональда Трампа. Основатель SpaceX рассказал телеканалу CBS, что чувствовал себя «в затруднительном положении» из-за разногласий с чиновниками.

Маск заявил, что чувствовал себя «немного в затруднительном положении», когда не соглашался с госслужащими, и в то же время не хотел публично выступать против них.

«Я не хочу открыто выступать против администрации, но я также не хочу брать ответственность за все, что администрация делает. Так что я как будто загнан в угол, понимаете?» - сказал бизнесмен.

Маск также заявил, что разочарован законопроектом о бюджете, который приняли республиканцы в палате представителей на прошлой неделе. Президент Дональд Трамп назвал его «большим и прекрасным законопроектом».

«Я думаю, что законопроект может быть большим или красивым. Но я не знаю, может ли он быть и тем, и другим. Это мое личное мнение», - сказал Маск.

Миллиардер 29 мая заявил, что его время в департаменте эффективности правительства (DOGE) в качестве специального государственного служащего подходит к концу на этой неделе. Специальные государственные служащие ограничены 130 днями работы в течение 365-дневного периода. В пятницу исполняется 130 дней с тех пор, как Трамп вступил в должность, а Маск запустил DOGE.

Департамент направил сотрудников в агентства федерального правительства, чтобы сократить расходы. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил «шокирующие» траты американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе. В то же время действия Маска спровоцировали многочисленные судебные иски, а эффективность принятых мер вызвала дискуссии.

Маск ушел в хороших отношениях и по-прежнему дружит с президентом, рассказал CBS News высокопоставленный чиновник администрации. По его словам, «это не расставание, а просто возвращение Маска в частный сектор». Бизнесмен останется другом Трампа, и команда может охарактеризовать его роль как «советника».