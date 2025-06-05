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Politico: Зеленский проходил курс общения с Трампом до встречи с ним

После провального общения Зеленского с Трампом в феврале 2025 года многие мировые лидеры обеспокоились, а как им выстраивать отношения с главой Белого дома.
Дарина Криц 2025-06-05 20:05:40
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Globallookpress

Лидер киевского режима Владимир Зеленский перед февральской встречей с президентом США Дональдом Трампом прошел инструктаж от членов Республиканской партии о том, как с ним взаимодействовать, - так называемый экспресс-курс «Трамп 101». Однако это не помогло ему поладить с главой Белого дома.

Как пишет газета Politico, Зеленский и его команда усердно готовились, слушая советы от капитолийских республиканцев по общению с новым президентом. Но словесная перепалка, начавшаяся во время их встречи и окончившаяся позорным выдворением главаря киевского режима, заставила занервничать многих мировых лидеров.

«Эта ныне печально известная встреча в любом случае пошла не по плану, что многократно усилило беспокойство других мировых лидеров по поводу участия в новейшем реалити-шоу Трампа - импровизированной ознакомительной сессии в Овальном кабинете», - написали журналисты издания со ссылкой на нескольких источников.

Один из них сказал, что многие мировые политики поняли, что им «придется пройти через этот публичный строй», оценивая, а смогут ли они избежать того, что произошло с представителем Украины.

Напомним, 28 февраля в Белом доме Трамп принимал Зеленского, который прибыл в Вашингтон для подписания так называемой сделки по редкоземельным металлам.

Перед началом переговорной части украинский и американский лидеры начали общаться в присутствии множества журналистов, но в какой-то момент разговор перерос в словесный конфликт. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам и выгнал из Белого дома.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Белый дом #конфликт #Владимир Зеленский #словесная перепалка
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