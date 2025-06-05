МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На редактора URA.RU Аллаярова завели уголовное дело, он задержан

Журналист сперва проходил по делу свидетелем, сейчас ему предъявили обвинение.
Игнат Далакян 2025-06-05 17:26:03
© Фото: Денис Аллаяров, Вконтакте

На редактора URA.RU Дениса Аллаярова завели уголовное дело о даче взятки должностному лицу, сейчас он задержан. Это подтвердил источник «Звезды».

Сначала журналист проходил по делу свидетелем, затем ему предъявили обвинение.

Утром в редакции прошли обыски в рамках уголовного дела о превышении полицейскими должностных полномочий, которое было возбуждено 15 апреля. Следователей интересовали источники криминальных новостей в Свердловской области.

Силовики изъяли документы и технику. Сейчас работа региональной редакции полностью остановлена.

#Свердловская область #обыски #Уголовное дело #взятка #Редактор #денис аллаяров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Рота БМПТ. Терминатор в бою
2
Патрон против дрона
3
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
4
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
5
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
6
Вьетнам. Оружие Победы
7
Северный десант
8
Высшая школа ПВО
9
Фрегаты 11356. Россия/Индия
10
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 