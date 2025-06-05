На редактора URA.RU Аллаярова завели уголовное дело, он задержан

На редактора URA.RU Дениса Аллаярова завели уголовное дело о даче взятки должностному лицу, сейчас он задержан. Это подтвердил источник «Звезды».

Сначала журналист проходил по делу свидетелем, затем ему предъявили обвинение.

Утром в редакции прошли обыски в рамках уголовного дела о превышении полицейскими должностных полномочий, которое было возбуждено 15 апреля. Следователей интересовали источники криминальных новостей в Свердловской области.

Силовики изъяли документы и технику. Сейчас работа региональной редакции полностью остановлена.