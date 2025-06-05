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Обыски проходят в редакции URA.RU в Екатеринбурге

Правоохранителей заинтересовали источники новостей портала.
Константин Денисов 2025-06-05 09:50:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В екатеринбургской редакции портала URA.RU и по месту жительства некоторых его журналистов проходят обыски. Об этом сообщило само издание.

«Сегодня в редакции URA. RU в Екатеринбурге проходит обыск. Сотрудники следственного управления СК остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции», - говорится в сообщении.

Там опровергли новости некоторых СМИ о том, что ситуация связана с финансированием неких врачей.

По информации издания, следователей интересуют источники криминальных новостей в Свердловской области.

#Екатеринбург #обыски #СК РФ
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