Обыски проходят в редакции URA.RU в Екатеринбурге

В екатеринбургской редакции портала URA.RU и по месту жительства некоторых его журналистов проходят обыски. Об этом сообщило само издание.
«Сегодня в редакции URA. RU в Екатеринбурге проходит обыск. Сотрудники следственного управления СК остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции», - говорится в сообщении.
Там опровергли новости некоторых СМИ о том, что ситуация связана с финансированием неких врачей.
По информации издания, следователей интересуют источники криминальных новостей в Свердловской области.
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