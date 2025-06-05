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Адвокат: журналисты URA.RU проходят как свидетели по делу против сотрудников полиции

Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий.
Анна Касаткина 2025-06-05 12:56:24
© Фото: Ирина Семенова, РИА Новости

Редактор URA.RU Денис Аллаяров, журналисты Анна Салымская и Сергей Бодров не задержаны, они проходят по делу как свидетели. Обыски в редакции прошли в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, которое было возбуждено 15 апреля.

Бодров во время допроса заявил, что никогда не нарушал закон, сообщил «Звезде» адвокат Георгий Краснов. Репортер подписал документ о неразглашении данных следствия и поехал домой.

Ранее сообщалось о том, что в редакции издания прошли обыски. Следователей интересовали источники криминальных новостей в Свердловской области. На данный момент работа региональной редакции полностью остановлена.

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