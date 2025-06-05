Путин заявил Трампу, что Москва ответит на недавние атаки Киева

Путин действительно заявил Трампу, что Москва ответит на недавние атаки Киева, сообщил Дмитрий Песков.

«Да, действительно», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Когда и каким будет ответ, решат российские военные, подчеркнул представитель Кремля. Это будут определять соображения целесообразности.

Помимо этого, отвечая на вопрос о вине Зеленского за теракты в Курской и Брянской областях, Дмитрий Песков подчеркнул, что принятие решений об их проведении было невозможно без высшего политического руководства Украины.