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Песков: решение о терактах Киева с поездами было невозможно без высшего руководства

По словам пресс-секретаря президента РФ, принятие решений о терактах в Курской и Брянской областях было невозможно без высшего политического уровня Украины.
Игнат Далакян 2025-06-05 12:45:15
© Фото: РИА Новости, Московская транспортная прокуратура

Принятие решений о терактах в Курской и Брянской областях было невозможно без высшего политического уровня Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь, безусловно, без высшего политического уровня принятие таких решений невозможно. Это очевидно», - сказал он.

Песков также добавил, что вряд ли в этой ситуации что-то может вызвать сомнение.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что теракты на объектах железнодорожной инфраструктуры в Курской и Брянской областях были организованы спецслужбами Украины. По словам главы Следственного комитета, на местах случившегося был использован единый профессиональный способ установки взрывных устройств.

#в стране и мире #Курская область #Брянская область #Дмитрий Песков #теракты #подрывы
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