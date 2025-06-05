Песков: решение о терактах Киева с поездами было невозможно без высшего руководства

Принятие решений о терактах в Курской и Брянской областях было невозможно без высшего политического уровня Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь, безусловно, без высшего политического уровня принятие таких решений невозможно. Это очевидно», - сказал он.

Песков также добавил, что вряд ли в этой ситуации что-то может вызвать сомнение.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что теракты на объектах железнодорожной инфраструктуры в Курской и Брянской областях были организованы спецслужбами Украины. По словам главы Следственного комитета, на местах случившегося был использован единый профессиональный способ установки взрывных устройств.