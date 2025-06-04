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Путин: Украина пытается запугать РФ терактами, поскольку несет огромные потери

Глава государства отметил, что ВСУ отступают по всей линии фронта.
Игнат Далакян 2025-06-04 17:12:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта, поэтому пытается запугать РФ терактами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов», - сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Российский лидер напомнил, что еще совсем недавно власти на Украине и их союзники грезили о стратегическом поражении Российской Федерации на поле боя.

Кроме того, на совещании с членами правительства Владимиру Путину глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский доложил, что донес до представителей Киева позицию о возможности встречи на уровне глав государств

Напомним, второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня. В ходе встречи стороны, в частности, договорились о самом масштабном обмене пленными. Также делегации России и Украины обсудили возвращение вывезенных детей.

#Теракт #Украина #Владимир Путин #переговоры
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