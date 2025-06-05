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Движение поездов в Воронежской области остановлено из-за повреждения путей

Причина инцидента пока не установлена.
Константин Денисов 2025-06-05 11:22:29
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Движение поездов в Воронежской области остановлено из-за повреждения путей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Повреждение полотна заметил один из машинистов и остановил состав. В результате инцидента никто не пострадал.

«Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте. Также там находится аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД», - сказал Гусев.

Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошли обрушения мостов.

В Брянской области автомобильный мост рухнул на проезжавший под ним пассажирский состав. В Курской, наоборот, мост с товарным поездом упал на проезжую часть.

#Воронежская область #Железная дорога #происшествия
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