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Путин обсудил украинский конфликт с папой римским Львом XIV

Российский лидер и глава Римско-Католической церкви обсудили двусторонние отношения и Украину.
Марина Крижановская 2025-06-04 19:59:00
© Фото: ALESSIA GIULIANI, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV.

Путин поздравил предстоятеля Римско-Католической церкви с избранием. Они затронули тему отношений России и Святого престола, а также украинский кризис.

Российский лидер обратил особое внимание, что киевский режим продолжает эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении российских объектов гражданской инфраструктуры, а удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм.

Также Путин упомянул достигнутые договоренности по результатам второго раунда переговоров в Стамбуле об обмене военнопленными и телами погибших.

«С обеих сторон отмечен большой личный вклад папы римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым престолом. Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей, в интересах построения более справедливого миропорядка», - заявили в пресс-службе Кремля.

Путин и папа Лев XIV констатировали настрой на углубление сотрудничества в культуре и гуманитарной сфере, и в деле защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира, особенно на Ближнем Востоке.

Восьмого мая Путин поздравил нового папу римского с избранием, пожелав тому здоровья и успехов. В беседе со «Звездой» политолог Юрий Светов высоко оценил значение интронизации Льва XIV для России.

#Владимир Путин #телефонный разговор #Христиане #Папа римский Лев XIV
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