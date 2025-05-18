Политолог оценил значение интронизации Льва XIV для России

Внимание к выборам и фигуре нового папы римского приковано всегда, потому что в мире насчитывается 1 млрд 400 млн католиков, рассказал «Звезде» политолог Юрий Светов.

По его словам, это весомая сила, на ней основывается влияние понтифика. Причем есть континенты, где католичество играет определяющую роль. Прежде всего это государства Латинской Америки, Африки, традиционно католические страны Европы вроде Португалии, Италии и Испании.

Новый папа Лев XIV сравнительно молод, ему нет 70 лет, отметил эксперт. Кроме того, он - первый понтифик из США, хотя и воспитан в настоящей католической семье и много работал в Латинской Америке. Другая важная вещь - второе подданство папы, перуанское, где он, по сути, возглавлял католическую церковь.

«Далее, он явно был подготовлен в качестве преемника папой Франциском. Лев появился совсем недавно в Ватикане и кардиналом стал недавно», - рассказал Светов.

Нельзя сказать наверняка, как проявит себя новый папа в ключевых вопросах, потому что священники часто меняют свою линию поведения после избрания на престол, объяснил политолог. По его мнению, если состоится встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, то и Лев XIV может встретиться с патриархом Кириллом.

«Это "голубая мечта" римских пап - совершить визит в Москву и после тысячелетия раскола продемонстрировать шаг к сближению. В нынешнем мире, где идет такая атака на традиционные религии, это было бы не вредно, если бы речь шла только о канонических расхождениях. Но речь идет и о расхождениях государственных, идеологических, и каждое действие папы рассматривается под лупой», - добавил эксперт.

В воскресенье, 18 мая, в Ватикане папа римский Лев XIV официально вступил в должность.