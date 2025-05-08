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Путин поздравил нового папу римского с избранием

Как и в прошлый раз, нового папу римского избрали всего за два дня.
Анастасия Бобылева 2025-05-08 21:49:14
© Фото: Andrea Staccioli Keystone Press Agency Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин поздравил с избранием нового папу римского Льва XIV. Он пожелал ему здоровья и успехов.

«Его Святейшеству папе Римскому Льву ХIV. Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания папой Римским», - говорится в телеграмме российского лидера.

Путин выразил надежду на то, что налаженный между Москвой и Ватиканом конструктивный диалог будет и в дальнейшем развиваться на основе христианских ценностей.

После семи часов вечера по московскому времени из трубы на крыше Сикстинской капеллы пошел белый дым - кардиналы избрали нового папу. Им стал американец Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV.

#в стране и мире #Ватикан #Владимир Путин #Папа Римский #Лев XIV
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