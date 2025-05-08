Путин поздравил нового папу римского с избранием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с избранием нового папу римского Льва XIV. Он пожелал ему здоровья и успехов.

«Его Святейшеству папе Римскому Льву ХIV. Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания папой Римским», - говорится в телеграмме российского лидера.

Путин выразил надежду на то, что налаженный между Москвой и Ватиканом конструктивный диалог будет и в дальнейшем развиваться на основе христианских ценностей.

После семи часов вечера по московскому времени из трубы на крыше Сикстинской капеллы пошел белый дым - кардиналы избрали нового папу. Им стал американец Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV.