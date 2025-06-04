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Путин: Киев использовал бы передышку в боевых действиях для накачки оружием

Также киевский режим мог бы использовать это время для подготовки терактов и проведения мобилизации, отметил Владимир Путин.
Тимур Шерзад 2025-06-04 17:13:45
© Фото: Danylo Antoniuk, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим использует любую гипотетическую передышку для накачки оружием или подготовки терактов на территории Российской Федерации. Он сказал это в ходе совещания с членами правительства по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле.

«За что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях? Которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях», - сказал Путин. 

Помимо этого, Владимир Путин отметил, что Киев целенаправленно пытается запугать Россию террористическими актами, поскольку несет огромные потери в ходе ведения боевых действий в зоне специальной военной операции.

Путин добавил, что подразделения Вооруженных сил Украины отступают по всей линии боевого соприкосновения. Кроме этого, президент России подчеркнул, что киевскому режиму «мир вообще не нужен», так как он будет означать утрату власти.

#в стране и мире #Украина #Владимир Путин #теракты
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