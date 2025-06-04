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Бастрыкин: на месте теракта под Брянском нашли украинский блок управления

Также, по словам главы СК, блок управления украинского производства нашли и на месте теракта в Курской области.
Андрей Аркадьев 2025-06-04 16:55:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Установлены места размещения трех взрывных устройств на мосту в Брянской области. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По словам Бастрыкина, мощность устройств составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Эксперты установили, что использовалось пластичное взрывчатое вещество иностранного производства. Кроме того, при подрыве применялся блок управления ЛОРа украинского производства. Из мест закладки были изъяты элементы взрывных устройств.

Бастрыкин отметил, что все три теракта на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях без сомнения были организованы украинскими спецслужбами. На всех местах происшествий использовался единый профессиональный способ установки взрывных устройств.

По данным Следственного комитета, ущерб от совершенных терактов превышает 1 млрд рублей. Ранее в Брянской области обрушился автомобильный мост во время прохода пассажирского поезда, а в Курской области - железнодорожный мост под грузовым составом. В результате второго инцидента пострадали машинист и два его помощника.

#Брянск #Бастрыкин
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