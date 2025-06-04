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Путин: киевскому режиму «мир вообще не нужен», он будет означать утрату власти

Россию не удивляет отказ Киева от перемирия на два-три дня по гуманитарным соображениям, отметил президент.
Марина Крижановская 2025-06-04 17:16:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сидящим в Киеве властям не нужен мир как таковой, поскольку это будет означать для них лишение власти. Он прокомментировал очередной отказ Украины от двух-трехдневного перемирия по гуманитарным соображениям, что, по словам президента, происходит не в первый раз.

«Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти», - подчеркнул глава государства.

При этом власть, продолжил он, судя по всему, важнее для Киева, чем мир и жизни собственных граждан.

Также Владимир Путин констатировал, что в лице киевских властей приходится иметь дело с некомпетентными в чем бы то ни было людьми, у которых отсутствует элементарная политическая культура, поскольку те позволяют себе определенные высказывания и даже оскорбления в адрес тех, с кем хотят и пытаются о чем-то договориться.

Накануне в беседе со «Звездой» первый замглавы СФ РФ Комитета по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что преждевременно говорить о прогрессе в решении конфликта на Украине. Одна из причин - это нежелание киевских властей разрабатывать ключевые положения документа. Аналогичное заявляли и в Кремле.

#Россия #Украина #Владимир Путин #украинский конфликт #утрата власти
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