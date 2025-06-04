Бастрыкин: СК возбудил дела о трех терактах в Брянской и Курской областях

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники ведомства возбудили уголовные дела о трех терактах на железнодорожной инфраструктуре в Брянской и Курской областях.

«В Следственном комитете 1 июня 2025 года возбуждены и расследуются три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях на объектах железнодорожной инфраструктуры. В результате этих терактов произошло крушение пассажирского и грузового поездов, погибли и получили ранения различной степени тяжести гражданские лица и работники железнодорожного транспорта», - заявил глава ведомства.

Первый подрыв, уточнил Бастрыкин, случился 31 мая в Брянской области. Тогда злоумышленники произвели три подрыва, которые разрушили опоры автомобильного моста над железной дорогой. Эксперты выяснили, что взрывные устройства снарядили пластичным взрывчатым веществом иностранного производства, мощность которых составила 15 килограмм тротила. В процессе подрыва применялся блок «Лора», производимый на Украине.

В ночь на 1 июня произошел второй теракт, продолжил глава СК РФ, в Курской области, при котором взорвали железнодорожный мост. Из-за разрушения путей сошел товарный поезд с пустыми вагонами, сам локомотив загорелся. Инцидент произошел после подрыва пяти СВУ под опорами железнодорожного моста и на самом полотне. Специалисты пришли к выводу, что самодельные взрывные устройства начинили пластичным взрывчатым веществом иностранного производства. В подрыве также зафиксировали применение блока управления «Лора», которые установили на пути.

Говоря о третьем теракте, который случился утром 1 июня в Брянской области, Бастрыкин заявил, что противник также установил под полотно пять взрывных устройств. В тот момент по путям следовал диагностический локомотив, который и пострадал вместе с железнодорожным полотном. Для этой операции враг применил иностранное взрывчатое вещество мощностью не менее двух килограммов в тротиловом эквиваленте.

Общий причиненный ущерб по итогам трех терактов киевского режима оценивается в более чем один миллиард рублей.