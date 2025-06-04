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МВД организовало проверку высказываний блогера Щепихина

Проверку ведет главное управление по противодействию экстремизму.
Анна Касаткина 2025-06-04 13:22:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Главное управление МВД России по противодействию экстремизму проверит провокационные заявления блогера Арега Щепихина, о задержании которого в Москве ранее сообщили власти Чечни. Между тем ранее в ведомстве сообщили о задержании шестерых человек в связи с инцидентом на Ярославском вокзале.

«Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России организована проверка в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что будут назначены необходимые экспертные исследования.

Щепихина насильно увезли с Ярославского вокзала в ночь на 4 июня. Позже силовики задержали в связи с этим шестерых человек. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что произошедшее было не похищением, а задержанием сотрудниками правоохранительных органов Чечни, которые взаимодействовали с профильными ведомствами Москвы. В МВД России позже заявили, что в связи с происшествия в задержаны шесть человек. Сам блогер сейчас находится на свободе.

#проверка #экстремизм #Задержание #Арег Щепихин #ярославский воказл
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