Власти Чечни назвали блогера Щепихина преступником и сообщили о его задержании

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал информацию о похищении блогера Арега Щепихина.

«Преступник Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», – написал Дудаев в своем Telegram-канале.

Чиновник добавил, что информацию о действиях Щепихина правоохранителям передали депутаты Госдумы от Чечни.

Дудаев насчитал в действиях Щепихина признаки пяти преступлений по разным статьям УК РФ, включая реабилитацию нацизма и экстремизм.

Ранее стало известно о том, что Щепихина похитили на Ярославском вокзале, затолкав в машину с мигалками. Позже кортеж был остановлен, однако блогера в автомобиле уже не было. Его судьба до сих пор остается неизвестной.