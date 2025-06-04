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Власти Чечни назвали блогера Щепихина преступником и сообщили о его задержании

Ранее в правоохранительных органах заявляли о непричастности к оперативным мероприятиям в отношении блогера.
Константин Денисов 2025-06-04 11:35:37
© Фото: ТРК «Звезда»

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал информацию о похищении блогера Арега Щепихина.

«Преступник Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», – написал Дудаев в своем Telegram-канале.

Чиновник добавил, что информацию о действиях Щепихина правоохранителям передали депутаты Госдумы от Чечни.

Дудаев насчитал в действиях Щепихина признаки пяти преступлений по разным статьям УК РФ, включая реабилитацию нацизма и экстремизм.

Ранее стало известно о том, что Щепихина похитили на Ярославском вокзале, затолкав в машину с мигалками. Позже кортеж был остановлен, однако блогера в автомобиле уже не было. Его судьба до сих пор остается неизвестной.

#в стране и мире #Чеченская республика #МВД #блогеры
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