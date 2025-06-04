Шесть человек задержаны из-за пропажи блогера на Ярославском вокзале

Шесть человек задержаны из-за событий на Ярославском вокзале, их доставили для разбирательства в отдел полиции. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России.

«Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что материалы проверки переданы в следственные органы.

Накануне несколько мужчин увели блогера Арега Щепихина в неизвестном направлении. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник автомобиля с мигалками с номерами АМР.

Ранее чеченские власти назвали блогера Щепихина преступником и сообщили о его задержании. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев насчитал признаки пяти преступлений по разным статьям УК РФ в действиях блогера. Среди них - реабилитация нацизма и экстремизм.