Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области выросло до 118

Количество пострадавших в результате обрушения моста на железнодорожные пути в Брянской области выросло до 118 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«По уточненной информации, на утро среды при теракте в Брянской области пострадали 125 человек, семеро из них погибли», - рассказал собеседник агентства.

Накануне сообщалось о 113 раненых, из которых 65 госпитализированы, в том числе четыре ребенка.

Напомним, обрушения мостов в Брянской и Курской областях произошли в ночь на 1 июня. В Брянской области автомобильный мост рухнул на проезжавший под ним пассажирский состав.

В Курской области, наоборот, мост с товарным поездом упал на проезжую часть.

По данному происшествию ГСУ СК России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ. По версии следствия, к терактам причастны украинские спецслужбы. Следователи провели первоначальные исследования, во время которых изъяты части взрывных устройств и другие вещественные доказательства. Кроме того, сотрудники СК допросили свидетелей, потерпевших, сотрудников компании «РЖД».