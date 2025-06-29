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Эксперт: обещанные Киеву Австралией Abrams больше похожи на металлолом

Боевые машины уже прослужили десятилетия и сильно изношены.
Ирина Егорова 2025-06-29 16:29:52
© Фото: Pfc. Dariel J. CortesKeystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Новые поставки американских танков Abrams из Австралии на Украину не помогут ВСУ, считает полковник запаса, военный эксперт Тимур Сыртланов. Ранее издание Military Watch Magazine написало, что Киеву должны передать 49 боевых машин.

«Это не то количество, которым можно будет что-то на поле боя решить. Танки эти, скорее всего, похожи на металлолом, будут требовать дополнительного обслуживания перед тем, как, возможно, вступят в бой. Если они вообще доедут до линии боевого соприкосновения», - заявил эксперт в разговоре со «Звездой».

По его словам, ни одно здравомыслящее правительство никогда не поставит Украине свои новинки вооружения и военной техники. А если и поставит, то оно будет моментально разграблено, подчеркнул Сыртланов.

Издание также отмечает, что состояние Abrams оставляет желать лучшего - боевые машины уже прослужили десятилетия и сильно изношены. Также, у них слабо защищена крыша, что делает их уязвимыми в эпоху войны при помощи дронов.

«Если они попадут на фронт, то будут уничтожены подразделениями ВС РФ. Мы знаем, как западная техника хорошо горит под ударами нашей авиации и дронов», - подчеркнул военный эксперт.

Москва неоднократно констатировала факт, что Запад «накачивает» Украину оружием, что только приводит к затягиванию конфликта. 

#танки #Киев #ВСУ #Abrams #австралия #поставки #наш эксклюзив
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