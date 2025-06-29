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MWM: танки Abrams из Австралии не помогут ВСУ на поле боя

Танки Abrams американского производства малоэффективны на поле боя.
Виктория Бокий 2025-06-29 02:30:51
© Фото: defense.gov

Новая поставка американских танков Abrams из Австралии на Украину вряд ли повлияет на ситуацию на поле боя. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

В материале подчеркивается, что 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены. Из-за этого снижается их боеготовность и увеличиваются требования к их техобслуживанию.

Также, по данным издания, у Abrams слабозащищенная крыша, что малоэффективно на поле боя, где применяется большое количество дронов.

«Если новые танки Abrams выйдут на передовую, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий показатель выбытия, как и предыдущие 31 машина», — заключило издание.

Ранее сообщалось, что у ВСУ осталось всего четыре танка Abrams, так как 87% поставленного США парка техники Украины было уничтожено. Отмечалось, что выживаемость американских танков на поле боя стала подвергаться сомнениям, а самым уязвимым местом называют крышу.

#танки #Украина #сша #Abrams #австралия #Поставка #американские танки
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