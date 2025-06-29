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Лавров пошутил, что хотел бы отдыхать на Иссык-Куле вместо работы

Министр находится в официальным визитом в Киргизии, ранее он провел встречу со своим коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
Лиза Губина 2025-06-29 13:53:41
© Фото: GTWimage BROKER.com Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи со своим коллегой из Киргизии Жээнбеком Кулубаевым с улыбкой поделился, что хотел бы вместо работы отдыхать на озере Иссык-Куль, на побережье которого проходит встреча. В ответ киргизский министр посмеялся и поблагодарил Лаврова за визит.

«В этом прекрасном месте, на Иссык-Куле, будем работать. Сожалею, что хотелось бы больше отдыхать», - сказал глава российского МИД.

У министра также запланирована встреча с руководством Киргизии и участие в Совете министров иностранных дел ОДКБ. Мероприятия проходят в городе Чолпон-Ата, где также расположен Иссык-Куль.

В ходе переговоров с Жээнбеком Кулубаевым Лавров затронул тему стремления Европы, в особенности Франции и Германии, нанести поражение России и завоевать ее. По словам российского министра, Запад пытается использовать для этих целей Украину как таран.

#в стране и мире #Сергей Лавров #МИД РФ #киргизия #иссык-куль
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